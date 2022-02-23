القضاء التونسي ينظر قضية تسليم البغدادي المحمودي لمجموعات مسلحة بليبيا عام 2012

استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، إلى تصريحات رئيس الحكومة التونسي الأسبق حمادي الجبالي بخصوص قضية تسليم أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) السابق البغدادي المحمودي، من طرف حكومة “حركة النهضة” إلى مجموعات مسلحة في ليبيا عام 2012.

وحسب إذاعة «موزاييك» التونسية، فإن قاضي التحقيق كان استمع سابقًا إلى إفادات رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد المبزع بخصوص هذا الملف، وتم فتح بحث على سبيل الاسترشاد حول عملية تسليم البغدادي المحمودي بطلب من وزيرة العدل التونسي.

ويجهز رئيس الوزراء التونسي الأسبق البغدادي المحمودي، ملفا لتقديمه إلى القضاء الليبي وإلى الجنائية الدولية ضد السلطات التونسية التي لجأ إليها في ذلك الوقت.