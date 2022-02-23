خالد المشري: تعرضت لإطلاق نار عقب تعليق جلسة المجلس الأعلى

عقب جلسة للمجلس الاعلى للدولة عقدت اليوم الاربعاء وتم تعليقها بسبب انقطاع الكهرباء عن قاعة الاجتماع بشكل مريب، عقد رئيس المجلس خالد المشري مؤتمرا صحفيا اشار فيه الى ان التعديل الدستوري الذي اقره مجلس النواب مقبول بشكل عام.

وعن سبب تعليق الجلسة قال المشري وردتنا معلومات بتحرك قوة قريبة من الجلسة لاستهدافي والأعضاء وعند الخروج تم إطلاق النار علي شخصيا.

واضاف المشري ” أجرينا استثناء في جلسة اليوم بأن يقول جميع الأعضاء كلماتهم ورأيهم في الأمر، وتفاجئنا عند انتهاء الكلمات ومحاولة الذهاب للتصويت على التعديل الدستوري وقبول تكليف باشاغا بانقطاع التيار الكهربائي عن القاعة وعن كامل المنطقة التي بها جمعية الدعوة الاسلامية حيث يعقد المجلس جلسته بها .

ونوه رئيس المجلس الاعلى للدولة ان الجلسة كانت مخصصة لمخرجات النواب فيما يتعلق بالتعديل الدستوري وتكليف باشاغا رئيسا للحكومة، وكانت لنا ملاحظات في الإجراءات الخاصة بالقرارات حيث أن القرارات تجاوزت بعض الإجراءات المطلوبة، والأصل كان أن يتم التعديل الدستوري وأن يتم التوافق على تشكيل الحكومة من مجلس الدولة قبل النواب ومجلس النواب حاول أن يضع مجلس الدولة أمام الأمر الواقع، وعقدوا الجلسة بالمخالفة للاتفاق رغم طلبنا بتأجيلها.

يشار الى ان المجلس الاعلى للدولة عقد منذ صباح اليوم جلسة لبحث التعديل الدستوري الذي اصدره مجلس النواب واختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة والتصويت علي قبول او رفض هذه القرارات الا انه وبسبب انقطاع الكهرباء عن قاعة الاجتماع تم تعليق الجلسة .