الجمعية العمومية للشركة الليبية للأسمدة تعقد اجتماعها الأول

شهد مقر الشركة الليبية للأسمدة في مدينة طرابلس، انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العمومية للشركة، لبحث الوضع المالي للشركة والعراقيل التي تواجهها، بمشاركة رئيس مجلس الإدارة “علي اللب” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود”، وبحضور لفيف من المختصين وممثلي المؤسسات المشاركة.
وعرضت الإدارة التنفيذية للشركة خلال الاجتماع تقريراً مُفصلاً عن أنشطتها، مبينةً من خلاله ما قالت إنه “التحسن في الأداء والقدرة على الإيفاء بجميع الالتزامات، علاوةً على تحسين بيئة العمل والاهتمام بالعاملين، والعمل لتحقيق عوائد مالية جيدة، واستثمارها للمساهمة في تطوير الشركة وتحديث مصانعها وصيانتها”، وفقاً لما أورده الموقع الإلكتروني للمؤسسة الوطنية للنفط.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط، قد استحوذت في شهر يناير من العام الماضي 2021، على حصة شركة “يارا” النرويجية في الشركة الليبية للأسمدة البالغة 50%، وأُعيدت بهذا الاستحواذ، ملكية مصانع اليوريا والأمونيا بالكامل للدولة الليبية بنسبة 75% للمؤسسة الوطنية للنفط و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار، وفقاً لمنشور المؤسسة.
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