الجمعية العمومية للشركة الليبية للأسمدة تعقد اجتماعها الأول

شهد مقر الشركة الليبية للأسمدة في مدينة طرابلس، انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العمومية للشركة، لبحث الوضع المالي للشركة والعراقيل التي تواجهها، بمشاركة رئيس مجلس الإدارة “علي اللب” ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود”، وبحضور لفيف من المختصين وممثلي المؤسسات المشاركة.

وعرضت الإدارة التنفيذية للشركة خلال الاجتماع تقريراً مُفصلاً عن أنشطتها، مبينةً من خلاله ما قالت إنه “التحسن في الأداء والقدرة على الإيفاء بجميع الالتزامات، علاوةً على تحسين بيئة العمل والاهتمام بالعاملين، والعمل لتحقيق عوائد مالية جيدة، واستثمارها للمساهمة في تطوير الشركة وتحديث مصانعها وصيانتها”، وفقاً لما أورده الموقع الإلكتروني للمؤسسة الوطنية للنفط.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط، قد استحوذت في شهر يناير من العام الماضي 2021، على حصة شركة “يارا” النرويجية في الشركة الليبية للأسمدة البالغة 50%، وأُعيدت بهذا الاستحواذ، ملكية مصانع اليوريا والأمونيا بالكامل للدولة الليبية بنسبة 75% للمؤسسة الوطنية للنفط و25% للمؤسسة الليبية للاستثمار، وفقاً لمنشور المؤسسة.

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