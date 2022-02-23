عمران وكابريسي يبحثان برامج الوكالة الألمانية لدعم المرأة

تفقد رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران، تطورات مشروع إنشاء مراكز لتدريب المرأة في مختلف البلديات، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون، بهدف تمكين الليبيات اقتصاديا وإعدادهن لسوق العمل.

وبحث عمران خلال اجتماعه مع مديرة قسم دعم المرأة في الوكالة فيتوريا كابريسي، برامج الوكالة والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى سبل توسيع برامج الوكالة لتشمل بلديات إضافية.

وشدد عمران على أهمية قضية تمكين المرأة اقتصاديا في جميع المناطق، وحرص لجنة الحكم المحلي على دعم مشاريع الوكالة، ووجه الشكر إلى الجانب الألماني على مجهوداته وللدعم المقدم.

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