قزيط: اتفاق مجلس الدولة مع البرلمان حول حكومة باشاغا هدف استراتيجي ولا يوجد عاقل يتراجع عنه

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، إن رموز النظام السابق جزء مهم من الليبيين ولا يمكن استبعادهم على الإطلاق، مشددا على ضرورة إشراكهم حتى وإن تم الاختلاف معهم في بعض النقاط.

وقال قزيط، في مقابلة مع موقع “إرم نيوز” الإماراتي: “اليوم نحمل مع أنصار النظام السابق نفس الرؤية وبالتالي فإن إشراكهم حق باعتبارهم قطاعًا مهمًا وعريضًا وبهذا فهم شركاء وهم جزء من الفسيفساء الوطنية”.

واعتبر أن التوافق مع مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا خيار استراتيجي، نافيا أي نية للمجلس للتراجع عن هذا الاتفاق.

وأضاف أن “اتفاق مجلس الدولة مع البرلمان حول حكومة باشاغا هدف استراتيجي ولا يوجد عاقل يتراجع عنه”، مُعربًا في الوقت ذاته عن أسفه من أن الأمر لم يقع وفقا للأطر القانونية.

وذكر أن “مجلس الدولة في عمومه متجه بكل قوة لهذا التوافق لا سيما وأن هذا الموضوع لم يأخذ الإجراء السياقي للقانون وهو أن إجراءات كل من البرلمان والحكومة أو إجراءات المسار الدستوري تتطلب وفق القانون استشارة ملزمة من المجلس”.

وأوضح أن “هذه الاستشارة الملزمة وفق اللائحة الداخلية هي اجتماع مجلس الدولة والخروج برأي بالإجماع أو بالأغلبية أو بالتصويت لأي قضية من القضايا التي تطلب فيها الاستشارة، وهو ما لم يحصل، وبالتالي فإن التوافق جرى بطريقة غير رسمية وهو ما أفرز معارضة”.

وأكد قزيط أن هذه المعارضة لم تكن للإجراء وإنما للطريقة التي وقع بها، متابعا أن “الأمر كانت تفوح منه رائحة الصفقة السياسية على حساب المؤسسة خاصة وأن فريق العدالة والبناء بمجلس الدولة كانوا يرونه عقد صفقة سياسية في غياب مؤسسة المجلس في حد ذاتها”، بحسب قوله.

وأقر أن هناك خلافات داخل مجلس للدولة، مشيرا إلى وجود خالد المشري على رأس المجلس لمدة أربع سنوات فيما تحدد الدورة البرلمانية مدة سنة واحدة للرئاسة، وهو على مشارف إنهاء أربع سنوات.

وأكد أن “ثمة عديد الأشخاص الذين لا يقبلون وجود المشري لخلفيات سياسية”، قائلا: “الملف الأخير حسب رأيي هو أن الرئيس أداره بشكل سيئ وهو ما دفع بتيار يشتغل ليلا ونهارا للإطاحة بالمشري”.

وأفاد بأنه “للمرة الأولى منذ 4 سنوات يواجه المشري معارضة سياسية واسعة وحقيقية وهي خليط من الأحزاب التي تتفق على أن المشري استفرد بالعملية السياسية وأصبح يمرر صفقات سياسية من تحت الطاولة لصالح نفسه ولصالح المجموعة السياسية التي ينتمي إليها وهي تيار العدالة والبناء”، وفق قوله.

وتابع قائلا: “بالرغم من التباين بين المعارضين للمشري إلا أنهم يتفقون في موقف الإطاحة به وهم ما بين راديكالية ثورية ومعتدلين وإسلاميين ووسطيين ومدنيين”.

وحول تمسك الدبيبة بمنصبه، قال قزيط إنه “له أسباب منها ما هو مقبول ومنها ما هو غير مقبول”، موضحا أنه “عندما يقول بأن الحكومة ستواصل إلى الشهر السادس فهذا منطقي لأن خارطة الطريق تتكلم عن حكومة تبقى 18 شهرا، وحين يقول إن الحكومة تُسمى من المجلس الرئاسي وتنال الثقة من البرلمان فهذا مقبول، لكن ما لا يُقبل تمسك الدبيبة بالسلطة وتصريحاته التي قال فيها إنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة باعتبار أنه من المستحيل إتمام الاستحقاق الانتخابي حتى بعد سنة”.

وربط قزيط “وجود الدبيبة بتواصل التوافق باعتبار أنه جاء إلى الحكومة باتفاق”، وفق قوله.

وحول موقف مجلس الدولة من اقتراح الدبيبة بإجراء انتخابات في يونيو المقبل، قال: “ثمة مغالطة عامة في ليبيا وهي أن الحكومة تشرف أو تنجز انتخابات، هذا خطأ كبير، الانتخابات فيها أشياء صعبة وأشياء سهلة.. بخصوص الأشياء الصعبة هي التوافق السياسي والإطار القانوني، أما الأشياء السهلة فهي اللوجستيات”.

واعتبر أنه “من الطبيعي أن يكون دور الحكومة سهلا باعتباره يقتصر على اللوجستيات وتوفير مراكز الانتخاب وهذا أمر سهل جدا”.