سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: لدينا إصرار على عقد الانتخابات الليبية

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برجر، توافق الموقف الأوروبي مع موقف مصر بشأن الأزمة الليبية والمتمثل في ضرورة عقد الانتخابات كمخرج للأزمة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم اللازم في هذا الشأن من خلال اجراءات من أبرزها تدريب مراقبي الانتخابات.

وقال برجر، في تصريحات لـ”الشروق” المصرية، على هامش زيارته التفقدية للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في مدينة أسوان، إن الانتخابات في ليبيا مهمة ولدينا إصرار على عقد هذه العملية السياسية.

وشدد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة على ضرورة أن تكون هناك حكومة شرعية في ليبيا ولها دور في الأمم المتحدة.

وتطرق السفير إلى جهود مجموعة العمل بشأن القضايا الاقتصادية بشأن ليبيا والتي تضم مصر و الاتحاد الأوروبي بجانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة، مشيراً إلى انفراجة مع تدشين ليبيا عملية لإعادة توحيد مصرفها المركزي، مؤكداً أن هذه جوانب إيجابية.