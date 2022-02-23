مصدر لـ218: اجتماع مرتقب بين الكبير والحبري في تونس الأسبوع المقبل

كشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لقناة 218، عن اجتماع مرتقب بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري في تونس، خلال الأسبوع المقبل، بدعوة من شركة المراجعة المالية ديلويت.

وأضاف المصدر ذاته، أن الاجتماع سيناقش جدول أعمال اللجان الفنية المعنية بتوحيد عمل قطبي المركزي في بنغازي وطرابلس، تمهيداً لما تبقى من إجراءات تنفيذية لاستكمال إجراءات التوحيد.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، وقّعا في يناير الماضي اتفاقاً للحصول على الخدمات الاستشارية المقدمة من شركة “ديلويت”، لدعم تنفيذ خارطة وإعادة التوحيد المتفق عليها والتي سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للقطاع المصرفي المحلي.

ويعاني مجلس إدارة المصرف المركزي من الانقسام منذ العام 2014، إثر أزمة سياسية عصفت بالبلاد، نتج عنها مؤسسات سياسية واقتصادية ومالية ونقدية في المنطقة الشرقية، أدارتها الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني في ذلك الوقت.

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