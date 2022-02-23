دبلوماسية إيطالية: الاستقرار السياسي الدائم في ليبيا من أولويات روما

قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، إن تحقيق الأمن في ليبيا ومساعدتها للوصول إلى استقرار سياسي دائم من أولويات الدبلوماسية الإيطالية.

جاء ذلك خلال لقائها سفير ليبيا عمر الترهوني، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الليبية في إيطاليا على “فيسبوك”.

وتركز اللقاء حول متابعة ملفات التعاون الثنائي المختلفة بين البلدين ومناقشة آخر المستجدات بالملف السياسي الليبي.

كما تطرق السفير الليبي في هذا اللقاء إلى ملف التأشيرات للمواطنين الليبيين، خاصة العلاجية وضمان تسهيل الإجراءات لهم، ضمن العمل الثنائي المشترك المبني على العلاقات والروابط القوية بين البلدين.