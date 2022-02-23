موقع ” Itamilradar “: رحلة إيطالية جوية تصل للمستشفى “العسكري الميداني” بمصراتة

كشف موقع الرادارات الإيطالي الشهير ” Itamilradar ” عن رحلة جديدة لطائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية Lockheed C-130J (MM62177) اتجهت إلى مصراتة في ليبيا.

وبحسب الموقع، غادرت الطائرة Pisa San Giusto AB في الساعة 12:22 بتوقيت وسط أوروبا وهبطت جنوبًا في مصراتة حوالي الساعة 14:30، وحوالي الساعة 15:45 غادرت الطائرة من مصراتة عائدة إلى بيزا الإيطالية.

وأوضح الموقع، أنها رحلة مع الإمدادات للمستشفى العسكري الميداني الإيطالي في مصراتة، ويتكون الفريق الطبي الإيطالي من 70 طبيبًا وممرضًا بالإضافة إلى 135 موظف خدمة في جميع أقسام المستشفى المختلفة.