السويحلي: منعونا من التصويت بعد أن تأكدوا أنه ليس في صالحهم

قال عبد الرحمن السويحلي، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنه تعرض رفقة زملائه في المجلس لإطلاق نار غادر أثناء خروجهم من جمعية الدعوة الإسلامية، مكان انعقاد جلسة المجلس اليوم.

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وعزى السويحلي قطع الكهرباء عن جلسة المجلس الاعلى للدولة إلى محاولة منعهم من التصويت وذلك بعد تأكد من وصفهم داعمي صفقة حفتر-باشاغا بأن نتيجة التصويت لن تكون في صالحهم!

وأضاف السويحلي “كل هذه المحاولات لن تُثنينا عن الإستمرار في التعبير عن إرادة الشعب الليبي الذي يرفض الصفقات الفاسدة ويطالب بالتغيير والانتخابات”.