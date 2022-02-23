بعد تدخل جهة أمنية.. “الأعلى للدولة” يؤجل جلسة التصويت على التعديل الدستوري

أكد أعضاء في المجلس الأعلى للدولة منعهم من استكمال جلسة التصويت على التعديل الدستوري، المتضمن مخرجات لجنة خارطة الطريق النيابية عقب قطع التيار الكهربائي عن قاعة الاجتماعات، وتداول أنباء عن إطلاق نار في محيط انعقاد الجلسة.

وأضاف الأعضاء في بيان، أن قوة أمنية تدخلت وطلبت منهم مغادرة قاعة الاجتماعات بجمعية الدعوة الإسلامية، مقر انعقاد جلسة التصويت، بعد تصميم الأعضاء على التصويت بالرفض للتعديل الدستوري، بحجة وجود مؤامرة تستهدفهم، مشيرين إلى عدم ثقتهم في عقد الجلسة مجدداً والتي أُجّلت ليوم غد الخميس.

وأشار الأعضاء إلى وجود مؤامرة تستهدف المجلس لمنعه من التصويت بحرية، داعين الشعب الليبي للتدخل لقول كلمته الفاصلة، وفق قولهم.

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