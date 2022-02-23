مدير مطار بنينا يؤكد إلغاء القرار الصادر بشأن ضرورة حصول المسافر على موافقة أمنية من جهات الاختصاص

أكد مدير مطار بنينا عبد الله الشافعي أن القرار الصادر بشأن ضرورة حصول المسافر على موافقة أمنية من جهات الاختصاص تم إلغاؤه اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنه قرار يصب في إطار تأمين المسافرين والرحلات لا أكثر.

الشافعي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” نوه إلى أن الرحلات مستمرة بنسقها المخطط له دون عراقيل، مضيفًا: “أنه وبعد الاجتماع مع عمال شركات المناولة والخدمات التموينية، تم الاتفاق على ضرورة مراسلة وزارة المواصلات بعزمهم تنظيم اعتصام للمطالبة برواتبهم المتأخرة قبل تنفيذ الاعتصام”.

وأشار إلى أن الموظفين تسلموا رواتبهم عن 6 أشهر فقط من إجماليها المتأخرة المتجاوزة 20 شهرًا للبعض، و47 شهرًا لبعضهم الآخر.