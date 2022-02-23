مصباح دومة: نحتاج إلى حكومة مصغرة للوصول إلى انتخابات قبل نهاية العام

رأى عضو مجلس النواب مصباح دومة أن ليبيا تحتاج إلى حكومة مصغرة.

وقال دومة في تغريدة عبر “تويتر”: ‏”نحتاج إلى حكومة مصغرة فاعلة للوصول إلى انتخابات قبل نهاية العام الحالي”.

يشار إلى أن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا ذكر في بيان أمس الثلاثاء، أن المشاورات حول تشكيل الحكومة تجري بطريقة سلسة وفعالة دون أية عقبات، على حد قوله.

وأضاف المكتب الإعلامي، في بيان له، بأن التشكيلة الوزارية ستقدم إلى مجلس النواب لنيل الثقة في موعدها المقرر، قبل انتهاء المدة المحددة في قرار التكليف، زاعما أنها ستراعي التشكيلة الوزارية معايير الكفاءة والقدرة والمشاركة الوطنية الشاملة.

يذكر أن عدداً من أعضاء مجلس النواب أكدوا في تصريحات صحفية بأن مجلس النواب سيعقد جلسة يوم الاثنين المقبل الـ28 من فبراير الجاري؛ للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة.