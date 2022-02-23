المشري يقول إن جلسة مجلس الدولة علقت بسبب انقطاع الكهرباء وشركة الكهرباء ترد

العنوان-طرابلس

علّق، مجلس الدولة الأربعاء جلسة رسمية للتصويت على التعديل الدسوتري والحكومة الجديدة التي سبق وأن كلّف بها مجلس النواب فتحي باشاغا لتشكيلها.

وأرجع رئيس المجلس، خالد المشري، في تصريحات، رفع الجلسة إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومعلومات عن تحرك قوة عسكرية بالقرب من مكان انعقاد الجلسة.

وقال المشري، “إن التيار الكهربائي انقطع عن كامل المنطقة التي يقع فيها مقر الدعوة الإسلامية مكان عقد جلسة مجلس الدولة”، لافتا إلى أن كافة الأعضاء خرجوا من الباب الخلفي حفاظا على سلامتهم بعد سماعهم إطلاق رصاص.

وأضاف المشري، أن المجلس سيستكمل جلسته الخميس للتصويت على القرارات التي أصدرها مجلس النواب بطبرق من بينها تعديل الإعلان الدستوري وتغيير السلطة التنفيذية.

في المقابل، قالت الشركة العامة للكهرباء، إن التيار لم ينقطع عن مقر الدعوة الإسلامية، أثناء انعقاد جلسة مجلس الدولة.

وذكرت، دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، أن أنباء تحدثت عن حدوث انقطاع للتيار الكهربائي أثناء انعقاد جلسة مجلس الدولة بمقر الدعوة الإسلامية بمنطقة الجبس.

وواصلت، “بعد مراجعة أحداث تشغيل الشبكة في المنطقة المذكورة طيلة ساعات اليوم، وبالرجوع لسجلات البلاغات والنشرات الدورية للشبكة، تؤكد دائرة الإعلام بالشركة عدم وجود انقطاع للتيار الكهرباء في الشبكة العامة أثناء انعقاد الاجتماع”.

وقالت، إن “مصادر التغذية للمنطقة جيدة، ولا يوجد طرح أحمال أساساً، ولم ينقطع الكهرباء عن تلك المنطقة”.