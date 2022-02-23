«الداخلية» تطلع «العفو الدولية» على أوضاع المهاجرين

أطلعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، وفدًا من منظمة العفو الدولية على أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، في ضوء ما تردد مؤخرًا بشأن انتهاكات بمراكز الإيواء.

جاء ذلك خلال لقاء ضم مدير مكتب حقوق الإنسان العميد فؤاد الباشا، والعقيد أكرم الراجحى رئيس مكتب شؤون النازحين والمهجرين، والمقدم هشام القماطى مدير مكتب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومندوبين عن جهاز المباحث الجنائية ووفد من منظمة العفو الدولية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية على «فيسبوك»، بأن الاجتماع ناقش عددًا من المسائل ذات العلاقة بالشأن الإنساني، وعدد من الجوانب المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في الدولة الليبية خاصة ملف الهجرة غير الشرعية وما يرتبط به من تحديات أقلقت الجميع.

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وأكد ممثلو الوزارة لوفد المنظمة أن «هذا الملف يحتاج إلى تعاون الجميع على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، مشددين على أن المهاجرين غير الشرعيين رغم اختراقهم للقانون وتواجدهم بصورة غير شرعية، إلا أن وزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها للتعامل بأعلى درجات الإنسانية في هذا الجانب».