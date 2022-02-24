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“المحاسبة” يستعرض ملاحظاته على مشاريع وزارة الرياضة

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي على نتائج عمل الديوان بخصوص مشروعات وزارة الرياضة، وفقاً لما تضمنه تقرير الإدارة العامة للرقابة على عقود التنمية ولجنة متابعة مشروعات الوزارة المشكلة من قبل الديوان.

وخلص الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء، إلى ضرورة توزيع مشروعات الوزارة بشكل عادل وشفاف بين جميع البلديات والمناطق. بالإضافة إلى الاستئناس عند التعاقد بالأسعار الواردة في اللائحة الصادرة عن مجلس الوزراء.

كما حث الديوان وزارة الرياضة على مواصلة المتابعة والتقييم لجدوى التنفيذ لكافة المشروعات، بما يكفل تحقيق الاستفادة المثلى منها.

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قناة 218 الليبية

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