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مراسل “الجزيرة”: إطلاق نار والخلافات سبب تأجيل جلسة مجلس الدولة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مراسل قناة الجزيرة القطرية أحمد خليفة، إن ‏إطلاق نار وقع في محيط مقر جمعية الدعوة الإسلامية في ‎طرابلس بسبب تأزم الأوضاع في جلسة المجلس الدولة.

وأضاف خليفة في تغريدة عبر “تويتر”، أن ذلك جاء عقب اندلاع خلافات شديدة بين أعضاء مجلس الدولة بشأن التعديل الدستوري الذي أفضى إلى تعيين فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة.

وأشار إلى أن شدة الخلافات أسفرت عن قطع الكهرباء عن القاعة وتعليق الجلسة إلى الغد.

جدير بالذكر أن عددا من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري قالوا في بيان إن الكهرباء انقطعت على قاعة الجلسة والقوى الأمنية حذرتنا من مؤامرة ضدنا وتم تعليق الجلسة.

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صحيفة الساعة 24

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