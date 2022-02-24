بحيح: مسودة الدستور الحالية ولدت معيبة من الناحية الإجرائية

ليبيا – اعتبرت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ابتسام بحيح أن هذا المشروع ولد معيبًا من الناحية الإجرائية، بالتالي مسألة تعديله أمر يقتضيه الواقع، باعتبار أن عدم القبول وعدم الرضا بما انتجته الهيئة واضح للعيان، مشيرةً إلى أن أبرز المسائل التي تخضع لمسألة التعديل هي عملية البناء المؤسسي السليم، لكن هذا المشروع غير وارد فيه بناء مؤسسي سليم.

بحيح قالت خلال مداخلة عبر برنامج “أكثر من رأي” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن النقطة الثانية هي أن الشعب مصدر السلطات، ما يعني أن الدستور يعتبر ذرًا للرماد في العيون بالنسبة لبعض المبادئ الأساسية التي يجب الضمان من خلالها التداول السلمي على السلطة والدولة المدنية.

وتابعت: “مسألة التغافل عن عدم وضع مسألة الشعب مصدر السلطات في هذا المشروع هو عيب جوهري كبير جدًا، المسألة الأخرى التي يجب أن تراعى في هذا المشروع وهي مبدأ المواطنة وما يقتضيه غير مفعل بشكل واضح في هذا المشروع. فيما يتعلق بالجنسية والعلم والنشيد ومسائل متعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء ومستويات الحكم المحلي وهذه قنبلة موقوتة في قادم الأيام، هذا المشروع لم يفكك كامل المشاكل التي برزت وستبرز على السطح وإنما ستكون مختنقات دستورية في قادم الأيام”.

وأضافت: “بالوضعية التي وردت في التعديل الثاني عشر، أنا من الذي يطالب بعدم الاستفتاء على هذا المشروع وإنما يجب تعديله ومن ثم طرحه على الاستفتاء، لكن بهذه الوضعية الأمر سيزيد أكثر تعقيدًا مسألة الصراع السياسي الدائر بين مجلس النواب والدولة سنضيف ضلعًا ثالثًا وهو الهيئة التأسيسية، باعتبار أن اللجنة تتكون من ثلاثة أقطاب رئيسة، وبالإضافة لقطب رابع وهم الذين سيتم تشكيلهم من قبل مجلس النواب والدولة وهم الخبراء، المسألة ستكون في غاية التعقيد والـ45 يومًا المعول عليها للتعديل أراها بعيدة المنال في ظل الاصطفاف الحالي”.

ورأت أن التقارب الحاصل الآن بمجرد ما تفتح مسألة المسودة ومشروع الدستور ستحدث اصطفافات كبيرة جدًا، ويصبح من المستحيل لملمة الموضوع خلال المدة التي نوه عليها في التعديل الثالث عشر.

أما عن الفرق بين المسودة ودستور الدولة المؤسس للدولة الليبية 51 فعلقت قائلة: “دستور 51 يتميز بأمرين أولًا المعيارية وثانيًا الرمزية المتمثلة في الملك إدريس وغياب الرمزية، بدليل أن معظم مواد الدستور في حالة الاستفتاء ترجع لشخصية الملك، وهذه الرمزية مفقودة، ولم تحرك أي مادة في الدستور في السابق ستخضع للتعديل وتبرز للسطح خلافات ومعايير أخرى. حتى دستور 63 المعدل كان فيه شخصية الملك قائمة. مرجعيتنا دستور 51 والمعدل 63، وعلى فرض لم يتم تشكيل لجنة أتمنى أن تكون كلها من الخبراء، لا يدخل فيها مجلس دولة ولا نواب ولا هيئة تأسيسية، وبعد ذلك توضع أسس للخلافات ويحاولون أن يتنازلوا من كل جانب حتى يحاولوا الوصول لكلمة سواء، وإن لم يصلوا لحل توافقي يحيلوا على الدستور المؤسس 51 أو المعدل 63، بحيث يرون كيف تم حل المسألة”.

وأكدت على أن مبدأ الفصل بين السلطات هو قائم وديمقراطي، لكن متى تستحضر السلطة القضائية عند وجود إشكال معين إذا كانت المحكمة العليا أمام أول خلاف حدث بعد 2011 أغلقت أبوابها وتنكرت للعدالة وأغلقت الدائرة الدستورية، فأي رمزية يمكن منحها؟ بالتالي واقعيًا الرمزية لا تعطى لمؤسسات.

وفي الختام قالت: “مطالبة الشعب برئيس للسلطة التنفيذية غير مطالبة الشعب بالدستور! الدستور مسألة نسبيًا يستمر لعقود وسيكون هناك آثار جانبية على مستقبل الأجيال القادمة”.

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