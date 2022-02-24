ويليامز والجرندي يبحثان تطورات الأوضاع الليبية

استقبل وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، بعد ظهر الأربعاء، المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز.

وناقش الطرفان في اللقاء التطورات السياسية في ليبيا، وأكدا على أهمية دعم الأمن والاستقرار فيها، بالإضافة إلى استعراض الجهود التي تقوم بها البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي بالتنسيق والتشاور مع مختلف الجهات الليبية.

وجدد الجرندي دعم بلاده لليبيا، ودعم الرئاسة التونسية لحوار ليبي – ليبي، يضع مصلحة ليبيا فوق كل الاعتبارات بحيث يكون الحل بيد الليبيين أنفسهم.

كما أكد السيد عثمان الجرندي على أهمية دور دول الجوار والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، من أجل التوصل لحل دائم في ليبيا.

بدورها، أشادت ويليامز بالدور التونسي الهادف لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، وثمّنت بجهود الرئاسة التونسية ودعمها لبعثة الأمم المتحدة، ومساندتها لجهودها لدعم مقومات الاستقرار في ليبيا.

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