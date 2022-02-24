المكتب الإعلامي لباشاغا يؤكد: الإعلان عن التشكيلة الوزارية في موعده

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، أن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة تتم بطريقة سلسة وفعالة دون أية عقبات، مشددا على أن التشكيلة الوزارية ستراعي معايير الكفاءة والقدرة والمشاركة الوطنية الشاملة.

وقال المكتب، إن التشكيلة الوزارية سوف تقدم إلى مجلس النواب لنيل الثقة في موعدها المقرر، وهي المدة الزمنية المحددة في قرار التكليف.

وأضاف المكتب أن قرار التكليف الصادر في 10 فبراير الجاري نص على أن يتولى باشاغا تشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ صدور قرار مجلس النواب، وهو ما يعني إعلانها قبل 25 من الشهر الجاري.

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