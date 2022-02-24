السويحلي: تعرضت لإطلاق نار غادر وأحمل رئاسة مجلس الدولة المسؤولية

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن السويحلي إنه ‏تعرض لإطلاق نار في طرابلس، وحمّل رئاسة المجلس المسؤولية، على حد قوله.

وأضاف السويحلي في تغريدة عبر “تويتر”: تعرضت لإطلاق نار غادر رفقة زملائي أعضاء مجلس الدولة أثناء خروجنا من جمعية الدعوة الإسلامية، بعد منعنا من التصويت بحجة انقطاع الكهرباء عن القاعة عند شروعنا في التصويت، وعندما تأكد داعمو صفقة “حفتر-باشاغا” بأن نتيجة التصويت لن تكون في صالحهم، على حد زعمه.

وتابع: “‏أحمل رئاسة المجلس مسؤولية سلامة أعضاء مجلس الدولة، ونؤكد أن كل هذه المحاولات لن تُثنينا عن الاستمرار في التعبير عن إرادة الشعب الليبي الذي يرفض الصفقات الفاسدة ويطالب بالتغيير والانتخابات”.

جدير بالذكر أن عددا من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري قالوا في بيان إن الكهرباء انقطعت على قاعة الجلسة والقوى الأمنية حذرتنا من مؤامرة ضدنا وتم تعليق الجلسة.