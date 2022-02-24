“الكهرباء” تنفي قطع التيار الكهربائي عن اجتماع الأعلى للدولة

نفت الشركة العامة للكهرباء حدوث انقطاع للتيار الكهربائي أثناء انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة اليوم الأربعاء، بمقر جمعية الدعوة الإسلامية بمنطقة الجبس.

وأضافت الشركة في بيان، أنه وبعد مراجعة أحداث تشغيل الشبكة في المنطقة المذكورة طيلة ساعات اليوم، وبالرجوع لسجلات البلاغات والنشرات الدورية للشبكة، تأكد عدم وجود انقطاع للتيار الكهربائي في الشبكة العامة أثناء انعقاد الاجتماع، بالإضافة إلى أن مصادر التغذية للمنطقة جيدة ولا يوجد طرح أحمال أساساً ولم تنقطع الكهرباء عن تلك المنطقة.

يُذكر أن عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة أكدوا قطع التيار الكهربائي عن قاعة الاجتماعات، وتدخل جهة أمنية لعرقلة التصويت على التعديل الدستوري الذي اعتمده مجلس النواب في جلسته الأخيرة، مع اتجاه أعضاء المجلس للتصويت بالرفض على التعديل.

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