شركة الكهرباء تكذب المشري: يوم الأربعاء مر دون طرح أحمال في ليبيا

نفت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، التصريحات التي أدلى بها خالد المشري رئيس المجلس الاستشاري للدولة، حول انقطاع التيار الكهربي عن جلسة المجلس المنعقدة في جمعية الدعوة الإسلامية، والتي اشار فيها إلى انقطاع التيار عن كامل المنطقة بسبب طرح الأحمال.

وذكرت الشركة في بيان لها، إنها اصدرت ذلك البيان للرد «على الخبر الذي مفاده حدوث انقطاع التيار الكهربائي اثناء انعقاد جلسة مجلس الدولة لهذا اليوم الأربعاء بمقر الدعوة الإسلامية بمنطقة الجبس، حسب ماتناولته بعض القنوات الإعلامية».

وأضافت أنه تبين «بعد مراجعة أحداث تشغيل الشبكة في المنطقة المذكورة طيلة ساعات اليوم وبالرجوع لسجلات البلاغات والنشرات الدورية للشبكة تؤكد الشركة العامة للكهرباء عدم وجود انقطاع للتيار الكهرباء في الشبكة العامة أثناء انعقاد الاجتماع ، بالإضافة إلى أن مصادر التغذية للمنطقة جيدة ولا يوجد طرح أحمال أساساً ولم ينقطع الكهرباء عن تلك المنطقة».

وأكد رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، أن الجلسة التي تم عقدها اليوم الأربعاء، لتصويت أعضاء المجلس على التعديل الدستوري وتكليف حكومة جديدة انعقدت في جمعية الدعوة الإسلامية والتي شهدت انقطاع للتيار الكهربي ما أدى إلى تعطل عملية التصويت.

وقال «المشري»، بذلك في كلمته خلال الجلسة الرسمية الـ64 للمجلس، والتي عقدت، اليوم الأربعاء، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وعلى رأسها التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أصدره مجلس النواب، أنه بعد انقطاع التيار الكهربي وردتنا معلومات أمنية بأن هناك تحركات مريبة قريبة من القاعة المنعقد فيها الجلسة، ولا بد من خروج جميع الأعضاء وخاصة رئيس المجلس، وخلال الخروج تعرضنا للرماية من بعض المجموعات المسلحة، ما اضطر الأعضاء إلى الخروج من الباب الخلفي لجمعية الدعوة الإسلامية.