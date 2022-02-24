مؤسسة النفط: تعطل الصادرات النفطية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مساء الأربعاء عن تعطل الصادرات النفطية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مكتب الإعلام بالمؤسسة إن الموانئ النفطية على طول الساحل الليبي تشهد حالة من سوء الأحوال الجوية مما تعذر رباط النواقل النفطية المتراكية .

وأعرب المكتب عن خشيته من انخفاض الإنتاج إذا استمر سوء الأحوال الجوية لأكثر من ثلاثة أيام، وذلك لعدم وجود خزانات كافية لاستيعاب إنتاج يومين في ميناء الزاوية النفطي.

وأشار إلى أن توقعات أحوال الطقس والمناخ الى احتمالية تحسن الطقس خلال اليومين القادمين وعودة الموانئ النفطية الى استئناف عملها الطبيعي.

ولفتت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها كانت قد طالبت دوائر اتخاذ القرار في البلاد بتوفير التمويلات اللازمة للمحافظة على البنية التحتية لقطاع النفط وبناء خزانات وصيانة ما دمرته الحروب، إلا أنها لم تتحصل على المخصصات المالية اللازمة ، مما أدى إلى تذبذب الإنتاج وفي أحيان عديده توقف بعض الحقول والموانئ عن الضخ لأسباب التسريبات وخلافه الأمر الذي أثر ويؤثر على عوائد البلاد من العملة الصعبة.