أحوال الطقس اليوم: تحسن الأجواء في معظم مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تحسن حالة الطقس تدريجيا في معظم مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و22 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين المعتدلة والخفيفة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و21 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

تتكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة على المنطقة الممتدة من سهل بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقى، وصولا إلى الجغبوب صباح اليوم، والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى معتدلة السرعة، وتكون خفيفة غدا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين القادمين.