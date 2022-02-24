بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 24 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 24 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تحسن تدريجي في حالة الطقس على اغلب مناطق شمال ليبيا

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء:السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين المعتدلة والخفيفة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14- 21) مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة على المنطقة الممتدة من (سهل بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقى وتمتد إلى الجغبوب) صباح اليوم.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة ، وتكون خفيفة يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(14- 20) مْ ولاتتجاوز(11) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين ( 17 – 22 ) مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا .

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة احيانا على بعض المناطق هذا اليوم.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 21) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(17:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:40).