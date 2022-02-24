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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 24 فبراير 2022

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 24 فبراير 2022.
ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تحسن تدريجي في حالة الطقس على اغلب مناطق شمال ليبيا

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء:السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.
الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين المعتدلة والخفيفة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14- 21) مْ ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة على المنطقة الممتدة من (سهل بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقى وتمتد إلى الجغبوب) صباح اليوم.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة ، وتكون خفيفة يوم الغد.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(14- 20) مْ ولاتتجاوز(11) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين ( 17 – 22 ) مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا .
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة احيانا على بعض المناطق هذا اليوم.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 21) مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(17:00)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:40).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 المدن الليبية الجوية 2022 الخميس التنبوات يوم الحرارة 20 قليلة السماء قليلة السحب السماء قلبلة السحب السماء قلملة السماء قِليلهِ رن السحب السماء قلبلة السحب السماء السماء قليلة 18 صبرات 08 19 طرابلس الخمس 17 السماء قليلة السماء السحب السماء قلة السماء قلملة 24 الزنتان 06 20 21 18 21 السحب صافية السماء قليلة 17 19 03 Tق 13 04 قليلة نشطہ صافية بنغازي 11 16 البيضاء شحات 06 11 صافية قلبلة ظهور 07 ظهور الجغبوب السماء صافية غدامس قليلة قليلة صافية صافية 02 06 القطرون قليلة السحب قليلة السحب السرير 19 06 الكفرة‏'‏

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا الأيام القادمة بداية من اليوم الخميس 2022-02-24 F-270-001 أيام نشر جوية حالة الطقس على اغلب مناطق شمال ليبيا ملخص :عام تحسن تدريجي الجفا الساحل الشرقى وتمتد إلى الجغبوب) المعتدلة .والخفيفة وتسجل ارتفاع طفيف السماء :الرياح شمالية (سهل) بنغازي المنطقة الممتدة الغد طفیف أمطار متفرقة للسحب خفيفة (20 ولاتتجاوز)11 مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل :السماء القصوى الخفيفة المعتدلة وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين .القادمين السماء :الرياح شمالية الحرارة القصوى تتراوح مابين اليوم بعض المناطق مدينة طرابلس الشمس الكفر حالة :السماء السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا :الرياح شمالية غربية معتدلة السر احيانا القصوى مابين -19) (07:40) الشكشوكي‏'‏

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