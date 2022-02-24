شركة الكهرباء: يوم الأربعاء مر دون طرح أحمال في ليبيا

نفت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري حول انقطاع التيار الكهربي عن جلسة المجلس المنعقدة في جمعية الدعوة الإسلامية، والتي أشار فيها إلى انقطاع التيار عن كامل المنطقة بسبب طرح الأحمال.

وذكرت الشركة في بيان لها، إنها اصدرت ذلك البيان للرد “على الخبر الذي مفاده حدوث انقطاع التيار الكهربائي اثناء انعقاد جلسة مجلس الدولة لهذا اليوم الأربعاء بمقر الدعوة الإسلامية بمنطقة الجبس، حسب ما تناولته بعض القنوات الإعلامية”.

وأضافت أنه تبين “بعد مراجعة أحداث تشغيل الشبكة في المنطقة المذكورة طيلة ساعات اليوم وبالرجوع لسجلات البلاغات والنشرات الدورية للشبكة تؤكد الشركة العامة للكهرباء عدم وجود انقطاع للتيار الكهرباء في الشبكة العامة أثناء انعقاد الاجتماع ، بالإضافة إلى أن مصادر التغذية للمنطقة جيدة ولا يوجد طرح أحمال أساساً ولم ينقطع الكهرباء عن تلك المنطقة”.