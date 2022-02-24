القويري: ما يجري بين الغرب وروسيا لن يصل حدّ الغليان

أكد عمر القويري، رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية المؤقتة، أن ما يجري بين الغرب وروسيا لن يصل حدّ الغليان.

وقال القويري، في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الأوضاع الدولية ساخنة بسبب ما يجري بين الغرب وروسيا ولكنها لن تصل حد الغليان فهناك توازن قوة وخطوط حمراء يعلم الجميع أنه لا يمكنهم تجاوزها، ما يحدث اليوم درس للتاريخ، أن سيادة الدول لا تبقى فقط بالتصريحات والشجب والإدانة، بل بإمكانية الردع والدفاع الذاتي”.

وأضاف “أزمة العالم اليوم بين روسيا والناتو قد تشعل حرب نووية وتغير خارطة الدول وتنهار اقتصادات دول وتنتعش أخرى والسماء تملئها طائرات الشبح والقاذفات الاستراتيجية. عالمنا العربي وعاصمة العروبة مشغولين بتصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى حول تفسير المعراج إلى السماء. فكل شعب وكل أمة مشغول بهمه”.

وتابع “لقد تم تسمية واجهة الإعلام الروسي. روسيا اليوم. وكأنها إشارة ورسالة للجميع أن روسيا اليوم ليست روسيا الأمس. وقد عادت واستعادت وضعها وتموضعها الطبيعي في مجالها الحيوي وستدافع عنه بكل قوة وحزم”.