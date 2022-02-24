الارصاد: الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 19/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط امطار صباح هذا اليوم بمشيئة الله على المنطقة الممتدة من “سهل بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي وتمتد إلى الجغبوب”، مع تحسن تدريجي في حالة الطقس بداية من اليوم حيث نتوقع أن تكون الاجواء مستقرة على اغلب مناطق شمال ليبيا نتيجة لأمتداد مرتفع جوي.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على اغلب مناطق ليبيا تتراوح ما بين 16 – 22 مْ وما بين 11 – 14 مْ على مناطق الجبلية .

فيما تكون حالة البحر وفقا للتقرير مضطرب إلى قليل الأضطراب خاصة على مناطق الساحل الشرقي .والله اعلم.