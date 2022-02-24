الأمم المتحدة: تمديد الهبات الإنسانية في ليبيا إلى مايو واستهداف 211 ألف شخص

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، تمديد خطة الهبات الإنسانية إلى مايو 2022، مشيرا إلى أنه يستهدف 211 ألف شخص.

وقال المكتب في بيان صادر عنه: “نستهدف الوصول إلى 200 ألف شخص بمساعدة إنسانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، ففي عام 2021 قدر الشركاء في المجال الإنساني أن 1.3 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة”.

وأضاف البيان “تم تحديد 451 ألف شخص منهم للمساعدة الإنسانية المستهدفة في ليبيا، واستهدفت الاستجابة الوصول إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الأكثر شدة بسبب انهيار مستويات المعيشة”.

وتابع “الشركاء جمعوا 73% من إجمالي 189 مليون دولار مطلوب للتمويل من مجتمع المانحين، وعدد المحتاجين أصبح 803 آلاف شخص من 1.3 مليون شخص محتاج تم تحديدهم في عام 2021، كما أن إعادة حساب المستهدفين تقدر أن 211 ألف شخص هم في أمس الحاجة إلى المساعدة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022”.