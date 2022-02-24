إجراءات جديدة بخصوص البرتوكول الخاص بالمسافرين

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الأربعاء، تعميما يقضي بتغيير بعض الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمسافرين.

ونصت رسالة التعميم الموجه لوكيل وزارة المواصلات بشأن تحديث البرتوكول الخاص بالمسافرين والقادمين عبر المنافذ، على أن يكون قد تلقى جرعتين أو أكثر من الطعم المضاد لفيروس كورونا بشرط أن تكون قد مرت مدة لا تقل عن 14 يوما ولا تزيد عن 6 أشهر، وفي هذه الحالة لا يطلب تحليل (PCR) الخاص بالكشف عن فيروس كورونا من المسافرين على الرحلات الداخلية مع إلزامهم بلبس الكمامة طيلة فترة الرحلة.

كما نص البروتوكول على عدم طلب تحليل (PCR) الخاص بالكشف عن فيروس كورونا على المسافرين إلى الدول التي لا تشترط هذا التحليل قبل السفر، وعدم طلب تحليل (PCR) الخاص بالكشف عن فيروس كورونا على القادمين إلى ليبيا إلا في حالة اشتباه في أحد الركاب يتم إجراء الاختبار السريع في المنفذ.