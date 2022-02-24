وليامز والجرندي يؤكدان ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، ضرورة استمرار جميع الفاعلين الليبيين في السير على طريق الحوار السياسي والحفاظ على الهدوء، ووضع مصالح الشعب الليبي فوق كل اعتبار.

وسلطت وليامز الضوء على الدور المهم لتونس والدول المجاورة في تعزيز الحوار بين الليبيين في هذا المنعطف الحرج، حسب تغريدة على حسابها في موقع «تويتر»، الخميس.

– وليامز تبحث مع مساعد وزير الخارجية الإيراني الوضع الراهن في ليبيا

كما أثنت المستشارة الأممية على تونس؛ لدورها البناء في دعم الحوار بقيادة وملكية الليبيين وسعيهم نحو السلام والأمن والاستقرار.

وخلال زيارتها تونس، التقت وليامز أيضًا مساعد وزير الخارجية الإيراني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مير مسعود حسينيان، حيث تبادلا وجهات النظر بخصوص الوضع الراهن في ليبيا.