في تحدي واضح للـمنقوش .. بوتين يبدأ عمليته العسكرية في أوكرانيا

بدأت روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا على الرغم من التحذيرات ” شديدة اللهجة”، وجهتها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، لرئيس روسيا فلاديمير بوتين، بتراجع عن شن أية عملية عسكرية ضد جمهورية أوكرانيا.
وأفادت مصادر بوقوع ضربات صاروخية وتفجيرات في العاصمة الأوكرانية “كييف” ومدن أخرى، وسط أنباء عن سقوط العديد من القتلى.
وأعلنت الشرطة الأوكرانية مقتل سبعة أشخاص في قصف روسي. ولا يزال 19 شخصًا في عداد المفقودين بعد الهجمات الروسية، بحسب ما أفاد به مسؤولون.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس، عن تنفيذ “عملية عسكرية” في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا، الذي يضم منطقتي لوهانسك ودونيتسك.
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