في تحدي واضح للـمنقوش .. بوتين يبدأ عمليته العسكرية في أوكرانيا

بدأت روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا على الرغم من التحذيرات ” شديدة اللهجة”، وجهتها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، لرئيس روسيا فلاديمير بوتين، بتراجع عن شن أية عملية عسكرية ضد جمهورية أوكرانيا.

وأفادت مصادر بوقوع ضربات صاروخية وتفجيرات في العاصمة الأوكرانية “كييف” ومدن أخرى، وسط أنباء عن سقوط العديد من القتلى.