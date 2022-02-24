المنقوش: ندين بشدة الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا

عبرت نجلاء المنقوش، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن إدانتها للتحركات العسكرية الروسية في أراضي تتبع أوكرانيا، مشيرة إلى أنها انتهاك للقانون الدولي.

وقالت المنقوش، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ندين وبشدة ما حدث في جمهورية أوكرانيا، من هجوم عسكري شنته روسيا”.

وأضافت وزيرة الخارجية “ما حدث من روسيا يعد انتهاك للقانون الدولي، ونجدد الدعوة إلى التهدئة والتراجع”.

وكانت روسيا قد أعلنت فجر اليوم شن عمليات عسكرية ضد أوكرانيا، فيما طالبت أوكرانيا من تركيا إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا، تزامنا مع بدء الاجتياح البري الروسي لأراضيها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها نجحت في ضرب البنية التحتية للقواعد الجوية الأوكرانية، في الوقت الذي أبلغ فيه سفير ‫روسيا بالأمم المتحدة؛ مجلس الأمن بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير ‫بوتين تنفيذ عملية عسكرية خاصة بشرق ‫أوكرانيا.