الدبيبة: هل ننتظر موظفة من الأمم المتحدة لتضعنا في مناصبنا.. هذا غير مقبول

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أنه لا مانع أمام إنجاز الانتخابات، متسائلًا عما ينتظره البعض.

وقال: «ما الذي منعنا اليوم من البدء في إنجاز الانتخابات؟ لا شيء يمنعنا.. إلا لو كنا ننتظر موظفة من الأمم المتحدة تأتي وتضعنا في مناصبنا وهذا غير معقول»، وذلك في كلمة خلال لقائه مرشحين لمجلس النواب، بثته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك»، الخميس.

ووجه حديثه إلى الحضور قائلًا: «يفترض بعد وصولكم إلى مجلس النواب بشهر طرح الدستور للتعديل؛ نظرًا لمعارضة الأمازيغ للمسودة المطروحة، يجب أن تعملوا على تعديلها وتطرحوها للاستفتاء».