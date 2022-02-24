الحبري يبحث المقترحات المقدمة لجدول المرتبات الموحد

ليبيا – ناقش نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري الإربعاء المقترحات المقدمة من لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب ومركز البحوث الاقتصادية ومجلس التخطيط الوطني – جدول موحد لمرتبات العاملين بالوظيفة العامة والذي سبق وأن أحيل إلى البرلمان لمناقشته وإصداره بقانون بخصوصه.

الاجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي بنغازي إلى شرح المقترحات وأهم المواد الذي تضمنه مشروع القانون والذي يسعى من خلاله البرلمان إلى إقرار العدالة الاجتماعية ومعالجة التفاوت بين الدرجات العليا والدنيا، حيث وضعت عدد من المقترحات بشأن جدول المرتبات.

واتفق الحاضرون على تكثيف الاجتماعات للخروج بجدول مرتبات يحقق العدالة ويرفع الدخل الحقيقي ويتوافق مع إمكانيات الدولة.