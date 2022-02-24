غسان سلامة يُذكرّ بوتين بمواقفه السابقة تجاه ليبيا والعراق

ذكّر مبعوث الأمم المتحدة السابق لليبيا غسان سلامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواقفه السابقة والتي عارض فيها الغزو الأميركي للعراق، وانتقد تدخل حلف الناتو في ليبيا.

وأضاف سلامة أن الرجل الذي كان وراء هذه المواقف هو بوتين وقد دفعه لاتخاذها صون استقلال الدول وحرمة أراضيها، مستطردًا بالقول إنه أصبح اليوم في موقع آخر بسبب اختلاف الأزمنة.

ورأى سلامة أنه كان بإمكان بوتين الحد من استخدام القوة بدلاً من زيادة تفاقمها، معتبرًا أن ما أقدم عليه هو اختيار التشبه بخصومه عوضًا عن ردعهم، وفق ما نقله الحساب الرسمي لغسان سلامة على موقع تويتر.

جديرٌ بالذكر أن غسان سلامة عمل كمبعوث أممي إلى ليبيا من شهر يونيو 2017 حتى شهر مارس من العام 2020.

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