لعرض التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة.. رئاسة النواب تدعو إلى جلسة رسمية الاثنين المقبل

أخبار ليبيا 24

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب كافة أعضاء المجلس لجلسة رسمية ستعقد يوم الاثنين المقبل الموافق للثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري.

وبحسب الدعوة التي نشرها المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق. ستعقد الجلسة بمقر المجلس المؤقت بمدينة طبرق.

ومن المتوقع أن يعرض رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا. تشكيلته الوزارية على مجلس النواب لاعتمادها.

وكان قد أكد المكتب الإعلامي لباشاغا، في بيان، الثلاثاء الماضي. أن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة تُجرى بطريقة سلسة وفعّالة دون أية عقبات.