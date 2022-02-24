الشكري: لسنا في منأى عن الحرب الروسية الأوكرانية وعلينا تشكيل مجلس للأمن الوطني

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي المعين من مجلس النواب محمد الشكري، أن ليبيا ليست في منأى عن الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت.

وقال الشكري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نحن لسنا في منأى عن الحرب الاوكرانية التي بدأت، في مجالات عدة ليس أقلها الغذاء والطاقة”.

وتابع؛ “أرجوكم تناسوا أحقادكم وتسامحوا عن جراحكم، وعينوا مجلساًً للأمن الوطني يكون قادراً على رسم الخطط التي من شأنها حماية قوت الشعب ومقدراته”.

وأردف؛ الشكري، “رأيت مرة مستشاراً للأمن الوطني جيئة وذهاباً بين المجلسين والرئاسي ربما لديه اضابير الخطط ربما لديه ما يقول”.

وأوضح أن “الأمر عاجل قبل الانتخابات والدستور ومن يحكم، ومن يحلمون بكراسي من وهم”.