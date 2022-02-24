تحسن تدريجي في الطقس على غالبية مناطق ليبيا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن يتحسن الطقس بشكل تدريجي على غالبية مناطق شمال ليبيا.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون بها السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين المعتدلة والخفيفة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين “14- 21” درجة مئوية ، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فستشهد السماء تكاثرًا للسحب مع هطول أمطار متفرقة على المنطقة الممتدة من سهل بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي وتمتد إلى الجغبوب صباح اليوم والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة، وتكون خفيفة يوم الغد، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 14- 20 درجة مئوية ولا تتجاوز 11 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر, وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد .

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية إلي قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين “17 – 22 ” درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين القادمين.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فالسماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانًا على بعض المناطق هذا اليوم، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين “19- 21” درجة مئوية.

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