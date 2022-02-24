السفارة الليبية في أوكرانيا لـ«المقيمين»: لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة

طالبات السفارة الليبية لدى أوكرانيا، المواطنين المقيمين هناك إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، حتى تتضح الأوضاع.

وقالت السفارة، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “السادة المواطنين الليبيين الكرام وأبنائنا الطلبة، نتوجه إليكم بأخذ الحيطة والحذر، وننصح بعدم الخروج من منازلكم إلا للضرورة، حتى تتضح الأوضاع”.

وأضافت “لأبنائنا المتواجدين في مناطق التوتر الابتعاد إلى مناطق أكثر أمناً. ولأي معلومات إضافية نأمل التواصل مع لجنة الأزمة في السفارة من خلال أرقام الطوارئ الموضحة في الصفحة”.

وكانت نجلاء المنقوش، وزير الخارجية والتعاون الدولي، قد عبرت عن إدانتها للتحركات العسكرية الروسية في أراضي تتبع أوكرانيا، مشيرة إلى أنها انتهاك للقانون الدولي.

وقالت المنقوش، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ندين وبشدة ما حدث في جمهورية أوكرانيا، من هجوم عسكري شنته روسيا”.

وأضافت وزيرة الخارجية “ما حدث من روسيا يعد انتهاك للقانون الدولي، ونجدد الدعوة إلى التهدئة والتراجع”.

وكانت روسيا قد أعلنت فجر اليوم شن عمليات عسكرية ضد أوكرانيا، فيما طالبت أوكرانيا من تركيا إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا، تزامنا مع بدء الاجتياح البري الروسي لأراضيها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها نجحت في ضرب البنية التحتية للقواعد الجوية الأوكرانية، في الوقت الذي أبلغ فيه سفير ‫روسيا بالأمم المتحدة؛ مجلس الأمن بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير ‫بوتين تنفيذ عملية عسكرية خاصة بشرق ‫أوكرانيا.