المكتب الإعلامي لباشاغا: إحالة التشكيل الحكومي إلى مجلس النواب

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا، الانتهاء من وضع التشكيلة الحكومية، وإحالتها لمجلس النواب، اليوم الخميس.

وأشار، في بيان إلى أن الأمر جاء بعد مشاورات موسعة مع جميع الأطراف السياسية، والتواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية.

– عقيلة يدعو النواب إلى حضور جلسة رسمية الإثنين

– مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

– الدبيبة يرحب بتركيز مجلس الدولة على إنجاز قاعدة قانونية للانتخابات

ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الخميس، أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة الرسمية التي ستنعقد الإثنين المقبل، ستُعقد الجلسة في مقر المجلس بمدينة طبرق.

في حين انتهت جلسة مجلس الدولة اليوم إلى رفض تعديل الإعلان الدستوري رقم 12 بأغلبية الأصوات.

وقرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات في أجل أقصاه 31 مارس المقبل، على أن تنجز أعمالها قبل نهاية أبريل، ثم الحديث على السلطة التنفيذية.