المشري: هدفنا من التواصل مع مجلس النواب كان الوصول لانتخابات شفافة وعادلة

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الليبي إن هدف المجلس من التواصل مع مجلس النواب كان الوصول لانتخابات شفافة وعادلة.

المشري أشار خلال جلسة عقدت بالدعوة الإسلامية إلى أن التعديل الدستوري الثاني عشر للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب، معيب بسبب المدد المفتوحة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية.

ولفت إلى أن مجلس النواب أرسل مسودة التعديل الثاني عشر في اليوم الذي أقره فيه، وأبلغه المجلس بملاحظاته على المدد المفتوحة في المادة السابعة من التعديل وفقاً لقوله.

وتابع:”المادة السابعة لم تذكر ما الحل إذا لم يتفق مجلسا النواب والدولة على القاعدة الدستورية؟، أوضحت لرؤساء لجان مجلس الدولة أن هذه المادة خط أحمر، فلا يجوز أن يبقى المسار الدستوري مفتوحا كما في المادة السابعة من التعديل، بل لا بد من إغلاقه واعتماد أي قانون للانتخابات كالقانون الذي انتخب على أساسه المؤتمر الوطني أو قانون انتخاب مجلس النواب الحالي”.

كما أضاف:” طلبنا من رئيس مجلس النواب تأجيل جلستهم الخميس الماضي وحذف جزئية المدة المفتوحة بالمادة السابعة، ووعدونا بذلك، لكن رؤساء اللجان أبلغوني أنهم قرروا عقد الجلسة وإبقاء الجزئية بالمادة السابعة، فطلبت من رؤساء لجان مجلس الدولة العودة”.

وأردف: ” اضطررنا إلى تأجيل جلستنا المقرر عقدها لبحث التعديل الدستوري وملف تغيير الحكومة بسبب التأجيج على المجلس والمظاهر المسلحة في طرابلس، وأجلنا الجلسة للمرة الثانية جراء الحدية والانقسام الشديد الذي ظهر بين أعضاء المجلس”.

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