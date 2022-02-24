“مكافحة الأمراض” يسجل 1,276 إصابة و 10 وفيات بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 1,276 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 5,507 عينات.

ووفق بيان المركز رقم 648؛ سُجّل شفاء 3,584 حالة ،إلى جانب تسجيل عشر حالات وفاة على مستوى البلاد، ثمانٍ منها بالمنطقة الغربية، و حالتان بالمنطقة الشرقية، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالمنطقة الجنوبية.

أشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 23%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 491,216، منها 30,526 حالة نشطة من بينها 128 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 454,458 حالة، ووفاة 6,232 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,142,860 شخصا، و1,083,376 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 66,487 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,292,723 جرعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية