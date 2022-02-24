الترجمان: الأزمة الليبية لا زالت تمثل خطرًا على السياسة الأمريكية

علق رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي، خالد الترجمان على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتمديد حالة الطوارئ على ليبيا، قائلًا إن الأزمة الليبية لا زالت تمثل خطرًا على السياسة الأمريكية الخارجية، وخاصة أن هناك بعض المليشيات وأعوان النظام السابق يحاولون التأثير في المشهد السياسي والأمني الليبي.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” الأربعاء، أشار إلى أن قرار تمديد حالة الطوارئ، محاولة من واشنطن لمواجهة أي تهديدات ضد المصالح الأمريكية بليبيا.