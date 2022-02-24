الشتيوي: اعطوا وزيرة الخارجية إجازة سنة وأنا أدفع مرتبها

أنتقد المترشح للانتخابات الرئاسية، إسماعيل الشتيوي، تغريدة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، التي أدانت خلالها الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وقال الشتيوي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “السيدة وزيرة الخارجية الهدوء طيب، والحياد أفضل؛ الغاز ارتفع بنسبة 35 بالمئة وليبيا مصدرة للغاز”.

وأردف أن “النفط الآن بـ 105 دولار وسيتجاوز الـ 140 دولار حسب تقديرات وتوقعات الخبراء، وليبيا مصدره لأفضل أنواع النفط”.

وعقب موجها حديثه لـ «المنقوش»؛ “من حقك الدعاء للمدنيين والأبرياء”، مستطردًا “اشتغل يا صنع الله بقوة ولع محركاتك؛ واشتغل 24 ساعة، وساعد العالم في إنتاج أكثر وأكثر للغاز والنفط، وزارة الاقتصاد انتبه أسعار السلع الغذائية سترتفع قليلا”.

وختم موضحًا؛ “نتمنى الهدوء والسلام للعالم، واعطوا وزيره الخارجيه إجازة سنة مدفوعة الراتب وأنا أدفع مرتبها”.

وكانت نجلاء المنقوش، قد عبرت عن إدانتها للتحركات العسكرية الروسية في أراضي تتبع أوكرانيا، مشيرة إلى أنها انتهاك للقانون الدولي.

وقالت المنقوش، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ندين وبشدة ما حدث في جمهورية أوكرانيا، من هجوم عسكري شنته روسيا”.

وأضافت وزيرة الخارجية “ما حدث من روسيا يعد انتهاك للقانون الدولي، ونجدد الدعوة إلى التهدئة والتراجع”.

وكانت روسيا قد أعلنت فجر اليوم شن عمليات عسكرية ضد أوكرانيا، فيما طالبت أوكرانيا من تركيا إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا، تزامنا مع بدء الاجتياح البري الروسي لأراضيها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها نجحت في ضرب البنية التحتية للقواعد الجوية الأوكرانية، في الوقت الذي أبلغ فيه سفير ‫روسيا بالأمم المتحدة؛ مجلس الأمن بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير ‫بوتين تنفيذ عملية عسكرية خاصة بشرق ‫أوكرانيا.