ويليامز تبحث مع مسؤوليْن إيرانييْن أهمية المشاركة الدولية البناءة تجاه ليبيا

تبادلت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا مير مسعود حسينيان وسفير طهران لدى ليبيا محمد رضا؛ وجهات النظر حول الوضع الراهن الذي تشهده ليبيا.

كما ناقشت ويليامز مع المسؤوليْن الإيرانييْن، خلال اللقاء الذي عقد يوم أمس بالعاصمة التونسية؛ أهمية المشاركة الدولية البناءة تجاه ليبيا.

وشهد اللقاء كذلك بحث دور جميع الجهات الفاعلة في ضمان عدم تهديد الاستقرار والسلام تحت أي ظرف من الظروف، وفق ما أورده الحساب الرسمي لويليامز على منصة تويتر.

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