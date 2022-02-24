المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف “باشاغا”: جهوزية التشكيلة الحكومية وإحالتها لمجلس النواب

طبرق 24 فبراير 2022 (وال) _ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف السيد (فتحي باشاغا)، عن جهوزية التشكيلة الحكومية وإحالتها لمجلس النواب اليوم الخميس الموافق 24 – فبراير – 2022 م.

الجدير بالذكر أن التشكيلة الحكومية جاءت بعد مشاورات موسعة مع كافة الأطراف السياسية، والتواصل مع مجلسي النواب والدولة، والإطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة، وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية. (وال _ طبرق) ا م

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