الجرندي يؤكد دعم تجاوز الظرف الراهن في ليبيا عبر الحوار

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي دعم الجهود الرامية لتجاوز الظرف الراهن عبر حوار ليبي – ليبي، وأن يكون الحل بيد الليبيين أنفسهم.

جاء ذلك خلال محادثاته مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، حيث تناولا تطور المسار السياسي، وتأكيد أهمية دعم الأمن والاستقرار في ليبيا بما من شأنه أن يمكنها من استعادة مكانتها ودورها في المنطقة.

وجدد الجرندي عن مساندة بلاده الدائمة لليبيا، مبرزًا أن أمن واستقرار هذا البلد ووحدته الترابية مسائل محورية ومبدئية بالنسبة لتونس، وفق بيان الخارجية التونسية.

كما شدد على ثقة تونس في قدرة الليبيين على التوصل للتوافقات الضرورية لضمان أفضل الظروف لإنجاح الاستحقاقات السياسية المقبلة، مركزًا على أهمية دور دول الجوار والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في مواصلة مرافقة ليبيا في مسارها السياسي والتوصل لحل دائم بهذا البلد.