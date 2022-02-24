حكومة «الوحدة» الليبية تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا

أدانت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، على لسان وزيرة خارجيتها، الهجوم العسكري الذي شنته روسيا على أوكرانيا، صباح اليوم (الخميس)، ورأت أنه «يُعد انتهاكاً للقانون الدولي».

وسبق للحكومة، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس العاصمة، التعبير عن رفضها الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك، وناشدت روسيا مبكراً بسحب التحشيد العسكري بعيداً عن الحدود الأوكرانية.

ودعت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، روسيا، في تغريدة لها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، إلى «التهدئة والتراجع عن استهداف أوكرانيا».

في السياق ذاته، حثت السفارة الليبية لدى أوكرانيا، المواطنين المقيمين هناك إلى «أخذ الحيطة والحذر، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، حتى تتضح الأوضاع»، كما نصحت المواطنين الموجودين في مناطق التوتر بـ«الابتعاد إلى مناطق أكثر أمناً».

وكانت وزارة الخارجية، استبقت تصاعد الأحداث هناك، وقالت إن حكومة «الوحدة الوطنية» تنضم إلى المجتمع الدولي في مناشدته روسيا، التراجع عن شن أي عملية عسكرية ضد جمهورية أوكرانيا، مؤكدة التزامها بسيادتها ووحدة أراضيها.